Paulo Futre está a torcer por uma meia-final na Liga dos Campeões entre duas das suas antigas equipas, o Benfica e o Milan. Convidado pelo jornal Gazzetta dello Sport a fazer uma antevisão entre o Benfica e o Inter, o antigo internacional português começa por dizer que os nerazzurri tiveram sorte, nos oitavos de final, contra o FC Porto.

«Sinceramente, tudo correu bem ao Inter contra o FC Porto, mas a sorte não dura sempre», começa por enunciar, antes de elogiar a frente de ataque da equipa de Simone Inzaghi. «É verdade que os avançados não têm marcado, mas o Lukaku é uma força da natureza, o Dzeko é um talento sem idade e o Lautaro é mesmo um touro, como diz seu apelido», destaca.

Quanto ao Benfica, Futre deixou algumas certezas e uma pergunta dirigida ao Inter. «Rafa Silva é o futuro do futebol português, gosto quando dizem que tem algo de Futre... Se estiver num dia bom, é imparável, é o homem para quem tens que olhar com cem olhos, como vocês dizem em Itália. O Gonçalo Ramos tem golo dentro dele. Depois deixa-me falar do mistério João Mário: mas como é que conseguiram gastar 40 milhões e deixá-lo sair em tão pouco tempo?», perguntou.

Quanto ao jogo desta terça-feira, Futre diz que o Inter pode ter uma ligeira vantagem por jogar a segunda mão em casa. «San Siro é uma lenda, mas o Estádio da Luz também. A eliminatória deve ser encarada como uma final única, 180 minutos, assustadora. Quem conseguir passar pode olhar de frente para o troféu, independentemente dos grandes nomes que estarão na outra meia-final. Obviamente, gostaria de uma meia-final Benfica-Milão, porque sinto-me rossoneri apesar de tudo. Como diz o meu amigo presidente do Benfica, se tivesse chegado a Milanello aos vinte anos e não quase aos trinta tinha conquistado, pelo menos, uma Bola de Ouro. O Rui Costa gosta muito de mim, mas acho que tem razão», referiu.

Paulo Futre abordou ainda a visita do Sporting a Turim, na próxima quinta-feira, para o embate com a Juventus. «A Juve não é a mesma de há alguns anos, mas está melhor do que no início da época. Basta pensar em Di Maria, um fora de série total: na final do Mundial mostrou do que ainda é capaz de fazer. Mas o Sporting eliminou o Arsenal e está a ganhar confiança. Fiquem de olho no Pedro Gonçalves, outro pesadelo para as defesas», comentou ainda.