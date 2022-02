Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após o empate a dois golos contra o Ajax, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Ambicionava jogar na Champions desde que sonhava ser profissional. Foi uma pena termos empatado, mas demos uma boa resposta e mostrámos que podemos ganhar qualquer equipa.»



[Raiva no festejo do golo de Yaremchuk]: «Sim. Mas mais do que o festejo, bastou ver a atitude da equipa mesmo em desvantagem.»



[Posição em campo]: «A atacar acabo por ser um segundo avançado, mas a defender sou um terceiro médio para equilibrar a equipa. Não diria que houve mudança de chip. As coisas não têm corrido bem, mas estamos a dar o nosso melhor para dar a volta por cima.»

(Imagens vídeo Eleven Sports)