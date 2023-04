Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações à Eleven após a eliminação da equipa da Liga dos Campeões, ao empatar 3-3 em San Siro, com o Inter de Milão, na segunda mão dos quartos de final da prova. Após 2-0 para os italianos na Luz:

«O resultado da Luz pesou. Jogámos melhor, eles não criaram tantas ocasiões como o resultado demonstra. Podíamos ter saído daqui com uma vitória. Queríamos marcar primeiro, não aconteceu e tivemos de ir atrás do resultado. O balanço é positivo, chegámos às oito melhores da Europa e só tivemos uma derrota. O golo do Musa foi importante para quebrar a série, mas sabe a derrota na mesma porque fomos eliminados.»