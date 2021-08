Grimaldo, em declarações na flash interview da TVI24, após a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões alcançada frente ao PSV com um empate em Eindhoven, na segunda mão do play-off:



«Era muito importante para o Benfica, para os jogadores e para os adeptos estar na fase de grupos. Vínhamos de dois anos muito difíceis, mas nunca deixámos de acreditar. Já estamos a trabalhar com esta equipa técnica há um ano, nota-se que a equipa está mais forte e unida. É assim que vamos enfrentar todos os desafios esta época sem olhar para trás.



Já estamos a trabalhar com o mister há um ano. Trabalhamos muito os aspetos defensivos. Praticamente só defendemos, porque ficámos com menos um. Viu-se uma equipa muito unida e muito bem trabalhada defensivamente.



Somos uma equipa que gosta de ter bola e temos jogadores para isso, mas é muito importante defender. A fase defensiva vai ser muito importante na fase de grupos, mas a nossa equipa gosta de jogar ao ataque e de jogar para ganhar.»