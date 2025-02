Há um dado estatístico que está a preocupar o Monaco na véspera da visita ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Até hoje, apenas uma equipa francesa conseguiu passar uma eliminatória na maior competição da UEFA depois de perder o primeiro jogo em casa e até é um exemplo muito recente.

Aconteceu precisamente na época passada e com estrondo. Depois de perder no Parque dos Príncipes diante do Barcelona (2-3), na primeira mão dos quartos de final, o Paris Saint-Germain foi a Montjuic bater a equipa catalã por 4-1, numa noite épica de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Esta foi a única vez que uma equipa francesa conseguiu contornar um resultado negativo em casa na Champions, o cenário que o Monaco vai ter esta terça-feira pela frente depois de ter perdido, em casa, diante do Benfica, com um golo solitário de Pavlidis.

Noutras treze situações em que equipas francesas perderam o primeiro jogo em casa, ficaram sempre pelo caminho. Mesmo o PSG, a única equipa que conseguiu quebrar este bloqueio, já tinha ficado outras quatro vezes pelo caminho depois de derrotas em casa. Aconteceu em 1995, nas meias-finais, diante do Milan. Em 2015, nos quartos de final, frente ao Barça. Outra vez nas meias-finais, frente ao Manchester City, em 2021. E ainda nos oitavos de final, diante do Bayern Munique, em 2023.

Mesmo o Monaco já esteve nesta situação por duas vezes e em ambas acabou eliminado. Na primeira, em 1989, perdeu o primeiro jogo dos quartos de final com os turcos do Galatasaray (0-1) e não conseguiu recuperar em Istambul. Mais recentemente, em 2017, nas meias-finais, os monegascos perderam em casa diante da Juventus (0-2) e voltaram, depois, a perder em Turim, por 1-2.

Além do PSG e Monaco, Marselha e Nantes também já caíram, ambos por duas vezes, na prova máxima da UEFA, depois de terem perdido os primeiros jogos em casa.

Lá está, num total de catorze situações idênticas à que o Monaco vai defrontar esta terça-feira, no Estádio da Luz, apenas o PSG, na temporada passada, conseguiu contornar um primeiro desaire caseiro na Liga dos Campeões.