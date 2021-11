Está de regresso a Liga dos Campeões!



As atenções vão estar centradas na visita do Benfica a Camp Nou, estádio onde vai defrontar o Barcelona a partir das 20h00. Poderá acompanhar o jogo AO MINUTO, no Maisfutebol.



No entanto, a Champions arranca às 17h55 com a visita do United de Ronaldo, Dalot e Bruno Fernandes ao terreno do Villarreal. Este será o primeiro jogo depois da saída de Ole Gunnar Solskjaer. À mesma hora joga-se ainda o Dínamo Kiev-Bayern Munique, duelo do grupo do Benfica.



Nota ainda para um dos jogos da noite marcado para as 20h00, em Londres. O campeão europeu Chelsea defronta a Juventus. Já a armada lusa do Lille joga uma cartada importante na prova na receção ao Salzburgo.



Durante esta terça-feira, Sérgio Conceição e Ruben Amorim, ambos acompanhados por um dos seus jogadores, vão fazer a antevisão dos encontros ante Liverpool e Dortmund, respetivamente. O técnico do FC Porto fala aos jornalistas às 12h00 enquanto o homólogo do Sporting tem conferência de imprensa marcada para as 18h30.



Nota ainda para o jogo da Youth League entre o Barça e o Benfica, agendado para as 15h00.



Ao fim da tarde, Benfica e Sporting jogam para a Liga Europeia de andebol.



O que há para ver esta terça-feira:

Youth League, fase de grupos, 5.ª jornada

FC Barcelona, Esp - Benfica, Por, 15:00.

Liga dos Campeões, fase de grupos, 5.ª jornada

Grupo E

Dínamo Kiev-Bayern Munique, 17h45 (Eleven 3)

Barcelona-Benfica, 20h00 (TVI)

Grupo F

Villarreal-Manchester United, 17h45 (Eleven 2)

Young Boys-Atalanta, 20h00 (Eleven 5)

Grupo G

Lille-Salzburgo, 20h00 (Eleven 4)

Sevilha-Wolfsburgo, 20h00 (Eleven 3)

Grupo H

Chelsea-Juventus, 20h00 (Eleven 2)

Malmo-Zenit, 20h00 (Eleven 6).



-------------------------------------



Agenda Sporting-Borussia Dortmund

Conferência de imprensa do treinador do Borussia Dortmund, Marco Rose, e um jogador, de antevisão do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, às 17h30, seguida de treino da equipa, às 18h00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10h30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Ruben Amorim, e um jogador, de antevisão do jogo com o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, às 18h30.

-----------------------------------------------------------------



Agenda Liverpool-FC Porto

Conferência de imprensa do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e um jogador, de antevisão do jogo com o Liverpool para a Liga dos Campeões, no Centro de Treinos PortoGaia, às 12h00, antecedida de treino da equipa, às 10h30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Conferência de imprensa do treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, e um jogador, de antevisão do jogo com o FC Porto para a Liga dos Campeões, no estádio do clube, às 13h00, seguida de treino da equipa, no centro de treinos, às 16h20 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).



--------------------------------------------------------



Liga Europeia de andebol, fase de grupos, 4.ª jornada:

Grupo B

Benfica-GOG,17h45

Grupo D:

Sporting-AEK Atenas, 19h45