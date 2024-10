Igor Paixão, jogador do Feyenoord, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Benfica (3-1), no Estádio da Luz, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões?

Qual foi a receita para o Feyenoord levar três pontos da Luz?

- Trabalhando forte. Saímos com um resultado positivo e conseguimos travar o ataque do Benfica. Não é fácil jogar aqui, ainda mais contra uma equipa de qualidade. Graças a Deus, consegui ajudar a equipa com duas assistências.

Qual foi o segredo para surpreender o Benfica?

- A mentalidade de ganhar. Temos vindo a trabalhar, temos jogadores novos, a equipa está mais entrosada. Não é fácil.

A segunda parte foi diferente, o que mudou?

- No primeiro tempo, conseguimos sair na frente e isso é importante, mandamos a pressão para o outro lado. No segundo tempo tivemos de baixar as linhas, mas estivemos sempre focados.

O Benfica vinha de uma goleada ao Atlético Madrid. Analisaram esse jogo?

- Estudámos bastante o Benfica. A equipa é bem treinada pelo Bruno Lage, mas também sabíamos que íamos ter espaços.