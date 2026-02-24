Rui Costa aborda críticas feitas ao Benfica após o encontro da primeira mão do play-off, diante do Real Madrid, e o episódio de alegado racismo de Prestianni com Vinicius Júnior:

Benfica como um clube inclusivo e "não ao racismo"...

«As críticas baseiam-se numa situação de jogo? O Benfica, ao longo da sua história inteira, tem sido um exemplo de inclusão, um exemplo de “não ao racismo”, tem na sua bandeira maior um jogador africano. Quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social, o Benfica é um exemplo claríssimo daquilo que é a inclusão. Não se sente ofendido pelas críticas. Houve um incidente dentro de campo que ainda está para ser apurado e analisado. Aguardámos esta semana e colaborámos para que pudéssemos olhar para o jogo com o intuito do jogo em si e não com toda esta polémica à volta. Dentro do campo todos assistiram a um jogo de Liga dos Campeões, muito aceso e muito vivo. O Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à situação “racismo”.»

Imagem do Benfica após polémica com Prestianni?

«O Benfica fez alguma campanha racista? O Benfica teve alguma situação em que tenha mostrado ao mundo que é um clube racista? Bem antes pelo contrário. Toda a sua história mostra precisamente o contrário, o Benfica não se sente beliscado por isso e é uma ofensa gravosa falar de racismo no Benfica. Não é usar esta expressão porque fica bem, o seu símbolo maior é um jogador africano, acho que com isso está tudo dito.»