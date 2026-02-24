Javi García antevê o jogo entre Real Madrid e Benfica, a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions, e diz não se «atrever» a escolher um favorito.

Antigo jogador dos dois clubes, o espanhol lamenta que a primeira mão tenha ficado marcada por alegados insultos racistas de Prestianni a Vinicius Júnior e que isso se tenha sobreposto ao plano desportivo.

«O Real Madrid não atravessa o melhor momento. Há uns anos, qualquer equipa que ia ao Bernabéu assinava um empate, era realmente complicado. Hoje em dia, os adversários têm esperança de conseguir ganhar lá. O Benfica tem capacidade suficiente para competir e criar dificuldades ao Real Madrid. Vai ser um jogo muito disputado e não me atrevo a ter um favorito», confessa.

«Estamos todos mais consciencializados sobre o tema. É uma pena que continuem a acontecer coisas assim. Devíamos estar a falar desta grande eliminatória entre dois dos clubes mais importantes da Europa, e não deste episódio. Agora está nas mãos da UEFA, veremos o que acontece», acrescenta.