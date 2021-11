Jorge Jesus não espera grandes mudanças no Barcelona, depois da troca de Ronald Koeman por Xavi, tirando o entusiasmo que o novo treinador possa trazer à equipa. Na antevisão do encontro desta terça-feira, o treinador do Benfica diz que o jogo de Camp Nou vai ser uma «final» para os dois emblemas.

«Espero um Barcelona que, pelo facto de ter mudado de treinador, não espero que tenha ideias diferenciadas em termos de sistema. Quem foi formado naquela casa, como o Xavi, sabe qual é a ideia de sistema daquela equipa. Tanto o Koeman como Xavi jogam em 4x3x3, agora cada treinador tem dinâmicas diferentes e escolhe jogadores diferentes. A chegada de Xavi traz um ambiente mais favorável, mas o Barça continua a ser uma grande equipa, com jogadores que em qualquer momento podem desequilibrar um jogo», começou por referir o treinador, em conferência de imprensa, na antevisão do jogo desta terça-feira.

«Vamos estar muito apertados defensivamente durante o jogo, porque qualquer equipa passa por isso. Mas vamos para o jogo como no Estádio da Luz: poucas equipas podem ganhar 3-0 ao Barcelona, mas o Benfica fez e acreditamos que temos chances para passar esta fase», projetou, realçando o facto de os encarnados ainda estarem na luta por um resultado na fase a eliminar da Champions. «Estar a disputar uma passagem aos oitavos da Champions com uma equipa como o Barcelona é um grande orgulho para nós. Não estamos a disputar uma fase de grupos com um adversário qualquer: é com um adversário que é candidato ao título da Champions, independentemente de dizerem que está mais fraco do que no ano passado porque saiu o Messi. É normal que não esteja tão forte, mas tem jogadores top do Mundo. É uma grande equipa e continua a ser uma das melhores do Mundo.»

Uma derrota deixa o Benfica arredado da Champions e Jesus foi questionado sobre o seu futuro nos encarnados perante esse cenário. «Aquilo que interessa estar a discutir aqui, é que quando houve o sorteio da Champions, noventa por cento das pessoas entendidas no futebol diziam que eram Bayern e Barceloma que iam passar, agora o Benfica está a discutir o apuramento. É uma final para o Barcelona e para o Benfica. Não é esse jogo que vai decidir alguma coisa nas minhas decisões», comentou.

