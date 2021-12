Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na CNN Portugal, após a vitória por 2-0 frente ao Dínamo Kiev que deu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Tirámos dos oitavos de final o Barcelona. Há 17 anos consecutivos que o Barcelona não era eliminado da Champions na fase de grupos. Isto vai chegar a outros países do mundo: o Barcelona ficou de fora porque o Benfica se apurou. Isto dá prestígio ao clube e a mim, claro.



Havia muita coisa em disputa. A vitória dava quase três milhões de euros ao Benfica, além de poder dar o apuramento para os oitavos de final. A passagem dava ainda mais milhões. Dependíamos do Bayern, mas sabemos que eles são muito fortes ainda para mais em casa. O nosso objetivo inicial era entrar na fase de grupos. Quando saiu o sorteio pensaram que o Benfica nunca se poderia apurar. Agora é fácil falar. Mas estava com o Rui Costa e com o Rui [Pedro] Braz a ver o sorteio e disse-lhes que íamos passar. Era essa a minha convcição.



Quero realçar que fizemos dez jogos na Liga dos Campeões desde as eliminatórias. Conseguimos cinco vitórias, três empates e duas derrotas, ambas contra o Bayern. Só o PSV é que fez um golo ao Benfica, tirando o Bayer.



Sorteio? Vai sair uma das cinco equipas mais fortes. Comigo é sempre assim. Vai sair o Liverpool, o Manchester City ou o Real Madrid. De certeza. Se era o que eu queria? Não, mas vai sair uma dessas.»



[Ambiente após a derrota no dérbi]: «Depois da derrota com o rival, criou-se aqui... Fizemos 26 jogos esta época e ganhámos 17 jogos. Só perdemos quatro jogos e dois foram contra o Bayern Munique. Não estamos a fazer uma época brilhante, caso contrário tínhamos vencido os 26 jogos. A derrota com o rival deixou sequelas e sentimos o ambiente e a vaia que recebemos quando o jogo acabou. Hoje os adeptos fizeram o contrário: aplaudiram-nos e acarinharam-nos. É mais fácil trabalhar assim.»



(Imagens vídeo Eleven Sports)