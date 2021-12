João Mário, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports1, após a vitória frente ao Dínamo Kiev (2-0) que deu a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Sinto um grande orgulho. Sabíamos da dificuldade que era passar este grupo, quero realçar esse facto. O que fizemos foi incrível. Queríamos reagir depois de sexta-feira. Fizemos uma grande primeira parte, na segunda parte houve alguma ansiedade, sabíamos o resultado do outro jogo.



De qualquer forma, quero dar os parabéns à equipa. Só uma grande equipa poderia passar este grupo. Queríamos jogar bem, mas o importante era ganhar. Sabíamos da dificuldade que o Barcelona ia ter em Munique.»



[Celebrações dos adeptos sempre que o Bayern marcou?]: «Foi importante. Entendemos que era um golo do Bayer. Quero agradecer-lhes por terem estado cá. Foram importantes na nossa vitória.»