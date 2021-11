Jorge Jesus recordou esta segunda-feira a primeira vez que defrontou o Bayern Munique, ainda na antiga Taça UEFA, na temporada de 2007/08, quando ainda era treinador do Belenenses, para dizer que o jogo desta terça-feira vai ter um cenário bem diferente. Para o treinador do Benfica, o resultado desta terça-feira pouco vai interferir na classificação.

«Já passaram alguns anos. Não sei se vocês se recordam dessa grande equipa do Bayerm. Tinha o Luca Toni e Podolski comos pontas de lança. O Ribéry sobre a esquerda e o Schweinsteiger na direita. Perdemos 1-0. Naquela altura toda a gente achava que o Belenenses ia ser goleado», começou por recordar com um sorriso.

Um jogo já com catorze anos com poucos pontos de comparação. «O cenário não é igual. Esta equipa do Benfica é muito mais poderosa. Este Bayer tem vindo a ser construído ao longo de três anos com uma matriz muito própria, mesmo mudando de treinador. São jogadores que te tiram da frente com facilidade no um para um. Estamos preparados para este jogo, mas sabemos que não é este jogo que nos vai dar a classificação. Neste sorteio, toda a gente pôs como primeiros classificados o Barcelona e o Bayer, mas neste momento o Benfica ainda está a discutir. Não é o jogo de amanhã, vai ser o jogo em Camp Nou, com o Barcelona e depois em casa com o Dínamo Kiev», destacou ainda.

Uma ideia que o treinador quis deixa bem vincada. «Os jogos que passam pelo apuramento são o próximo jogo com o Barcelona e depois o ultimo com o Dinamo Kiev, não tenho dúvidas nenhumas», insistiu.