Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à Eleven, depois da vitória do Benfica sobre o Barcelona (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

[O que aconteceu hoje?]

- Aconteceu que jogaram duas grandes equipas. O Benfica tem estado num momento bom, muito confiante. Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário, tínhamos de estar ao nível dos valores do Benfica. Taticamente também tínhamos de estar muito fortes no processo defensivo. O Benfica foi gerindo os momentos do jogo, o Barcelona com mais posse, como é habitual, mas o que era importante para nós é que o último passe não agredisse a nossa equipa. Depois fomos muito fortes a sair, fizemos três golos. Acabámos com mais um jogador o que também ajudou, mas na primeira parte o Piqué tinha de ser expulso. Tenho destacar a vitória do Benfica e o apoio dos adeptos à equipa.

[Golo logo aos dois minutos?]

- Sendo o objetivo ganhar jogos, tens de marcar golos. Sabia que para ganhar ao Barcelona tínhamos de marcar mais do que um golo. Nas minhas contas estava a contar sofrer um golo, mas equipa esteve muito bem defensivamente. O Ody não defendeu nenhuma bola a não ser cruzamentos.

[Uma da melhores vitórias da sua carreira?]

- As minhas melhores vitórias são aquelas que me dão prestígio de ganhar títulos. Aqui só ganhei um jogo, não ganhei nada. Vim de um clube que tinha 70 mil nas bancadas a gritar pelo clube e pelo meu nome. Queria que os adeptos ajudassem e dessem uma grande ovação à equipa porque ela merecia.

[Quem foi o melhor em campo?]

- Ainda não pensei. Se olharem para os golos, vão dizer que foi o Darwin, mas eu destaco mais a equipa. A equipa esteve muito forte. É verdade que os três da frente, sempre que tinham a bola, mexiam com o jogo, mas também é verdade que não sofremos.