Ronald Koeman, treinador do Barcelona, em declarações à Eleven, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões:

- Sofremos um golo muito cedo, a reação da equipa foi muito boa, mas precisávamos de marcar para ganhar confiança e virar o jogo, mas, na minha opinião, jogamos melhor, fomos a melhor equipa, tivemos boas oportunidades para marcar. Faltou-nos o que o Benfica conseguiu.

- Não podemos olhar só para o resultado. Toda a gente sabe que estamos a mudar muitas coisas no clube, a equipa tem problemas e isso foi visível uma vez mais. Estivemos muito bem durante sessenta minutos, muito bem, mas faltou-nos um golo. A eficácia do Benfica fez a diferença. Estar a falar de um jogo que perdemos, é fácil, mas eu vejo outras coisas.

[Sente o seu lugar em perigo?]

- Não é pergunta para mim.