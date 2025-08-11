Foi a grande novidade do treino desta segunda-feira e Bruno Lage confirmou pouco mais tarde. Aktürkoglu está recuperado da lesão que tinha sofrido e encontra-se no lote dos convocados para o duelo da Liga dos Campeões frente ao Nice.

«Sobre o Aktürkoglu, o que posso dizer é que não contei com ele para o primeiro jogo com o Nice porque estava lesionado e para amanhã recuperou. Treinou, está confortável, não sente dor, está convocado para o jogo de amanhã», garantiu o técnico dos encarnados em conferência de imprensa.

Outro jogador que se soube que regressou aos treinos foi Tomás Araújo, mas para Lage, a recuperação do defesa será um pouco mais demorada.

«Já começou a treinar o final da semana passada com a equipa e vamos ver. A progressão é o mais importante, não antecipar nada, deixá-lo confortável no jogo, perceber que etapas é que ainda terá de fazer para poder discutir o lugar com os seus colegas», afirmou.

O Benfica joga esta terça-feira frente ao Nice a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma partida que terá transmissão em direto na TVI a partir das 20h.