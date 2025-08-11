Lage confirma Aktürkoglu na convocatória: «Treinou e está confortável»
Jogador turco tinha falhado o desafio da primeira mão frente aos franceses do Nice devido a uma entorse no tornozelo direito
00:14
«Aktürkoglu não sente dores e está convocado para o jogo»
00:55
«Estamos a fazer uma pré-época com jogos oficiais»
00:34
«Aursnes? Um dos atributos dele é o scouting...»
00:35
«Florentino é muito importante. É fundamental existir competitividade»
00:36
«Entendimento entre Ivanovic e Pavlidis foi muito bom»
00:24
Lage dá boa notícia sobre Tomás Araújo, mas deixa aviso