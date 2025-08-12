Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Benfica sobre o Nice por 2-0:

[Ultrapassada a 3.ª pré-eliminatória, já pensa no Fenerbahçe?]

«Vou ver o jogo que o Estrela fez com o Estoril, acho que foi um jogo muito interessante. Vamos analisar o jogo que fizemos o ano passado contra eles, fora de casa. É isso que vamos fazer. Ficámos muito felizes com o jogo que fizemos hoje e estamos a preparar o jogo com o Estrela. Dá-nos muita confiança o que estamos a fazer, a única preocupação é não dar tempo de jogo aos que têm jogado. Numa pré-época normalmente arranjamos soluções para todos. Queremos fazer exibições como a de hoje.»

[Como sente a equipa a jogar no 4-4-2?]

«Nem sempre estamos nesse sistema, vamos variando em função do espaço que nos oferecem. Vamos construindo a três e estamos satisfeitos até ao momento. Sinto que a equipa pode crescer imenso, vejo uma vontade enorme dos jogadores.

«Quando olho para a equipa, olho para o plantel e para o que podem oferecer. Temos jogadores com talento e uma qualidade individual muito grande. Temos de ser consistentes de três em três dias. Sabemos que jogamos para títulos e temos de ter a consistência da primeira parte e da segunda. Quero agressividade desportiva na equipa. Isto é a base do trabalho»