Bruno Lage, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a três golos que garante a passagem do Benfica aos «oitavos» da Champions:

«Início de jogo foi equilibrado, tivemos um período mais difícil, fundamentalmente a partir do golo do Mónaco. Tentámos corrigir coisas ao intervalo, o adversário já tinha construído o sistema de três centrais e como nos sentimos confortáveis no jogo de lá, viemos com a mesma estratégia. Mónaco foi melhor no jogo por dentro, mas a equipa soube reagir, os adeptos reagiram com a equipa e com grande mérito marcamos três golos e seguimos em frente na Champions.»

«Dahl teve um posicionamento muito bom, percebemos a inteligência dele em termos táticos e já o tínhamos feito com o Santa Clara. O adversário foi muito forte nos duelos individuais e que procurou o contacto, soubemos condicioná-lo e criar as oportunidades.»

«Passagem aos "oitavos" é muito importante, principalmente pelo prestígio e pelas carreiras de todos os jogadores, o nosso foco é trazer prestígio para o Benfica. O clube já venceu duas vezes a competição e é mais um registo pequeno para o Benfica, mas para nós é um momento importante. Agora o foco está no Boavista e depois o Sp. Braga, Liga e Taça de Portugal interessam-nos muito e queremos recuperar para estar no nosso melhor.»

«Barcelona ou Liverpool? Não tenho preferência, conhecemos o Barcelona e conheço bem o Liverpool, agora quero perceber como joga o Boavista para nos apresentarmos da melhor maneira e vencermos o jogo.»