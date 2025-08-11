Aursnes voltou a ser alvo de elogios por parte de Bruno Lage, treinador do Benfica, mas desta vez o técnico encarnado acabou por revelar uma função pouco conhecida do jogador norueguês.

«Uma das funções e também atributos do Fredrik [Aursnes] é o scouting. Ele conhece todos os jogadores do Norte da Europa e às vezes até lhe pedimos a opinião», começou por dizer o treinador em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão frente ao Nice para a terceira pré-eliminatória da Champions.

«É um jogador fantástico, pode desempenhar qualquer funções, independentemente do sistema, da estratégia, das posições, por isso contamos com ele», acrescentou depois de ter também falado sobre o papel de Florentino no plantel mesmo com a chegada de reforços.

«É muito importante. Por tudo, conheci o Florentino quando estávamos na equipa B, subimos praticamente juntos à equipa A, conquistámos um título e vários troféus juntos. E aquilo que eu quero para o Florentino é a competitividade entre os jogadores», afirmou o treinador.

«É muito importante eles sentirem que há competitividade, é aquilo que eu quero no plantel. E poder, em função do jogo, em função da estratégia, decidir o melhor para cada momento», concluiu Lage.