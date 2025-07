O Benfica vai conhecer esta segunda-feira o adversário da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões no decorrer do sorteio que está marcado para as 11h00, para a sede da UEFA, em Nyon.

A equipa de Bruno Lage parte para este sorteio como cabeça de série e já sabe, à partida, que irá defrontar os franceses do Nice, os turcos do Fenerbahçe, comandado por José Mourinho, ou os vencedores de dois jogos da segunda pré-eliminatória, neste caso o Viktoria Plzen-Servette ou o Brann-Salzburgo.

Além do Benfica, os neerlandeses do Feyenoord e os belgas do Club Brugge também vão ser cabeças de série no sorteio, tal como os escoceses do Glasgow Rangers e os gregos do Panathinaikos, mas estes dois últimos ainda se vão defrontar na segunda pré-eliminatória.

Os jogos da terceira pré-eliminatória arrancam logo depois da Supertaça com o Sporting, marcada para 31 de julho, com a primeira mão marcada para 5 ou 6 de agosto e a segunda no dia 12 do mesmo mês. Pelo meio desta eliminatória, arranca também a Liga 2025/26, com os jogos da primeira jornada marcados para o fim de semana de 9 e 10 de agosto [Benfica recebe o Rio Ave].

Em caso de sucesso, o Benfica segue para o play-off de acesso à liga propriamente dita, onde já está o Sporting, neste caso, com jogos marcados para 19/20 de agosto (1.ª mão) e 26/27 de agosto (2.ª mão).