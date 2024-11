O Benfica arrancou uma vitória no principado a ferros, depois de ter estado a perder por duas vezes e depois de ter jogado quase toda a segunda parte em vantagem numérica. Valeu à equipa de Bruno Lage um segundo fôlego de Ángel Di María que voltou a meter a equipa nos carris da vitória com duas assistências na ponta final de um jogo que teve de tudo um pouco.

Um jogo que começou com uma toada morna, mas que foi aquecendo, com erros crassos, golos anulados e uma expulsão, até à reviravolta assente num último esforço do internacional argentino que, depois de já ter desaparecido do jogo, voltou a vestir a capa de protagonista para virar o jogo com dois cruzamentos com selos de golos.

Confira o FILME DO JOGO

Adi Hütter e Bruno Lage escolheram os respetivos onzes de gala para ir a jogo com expetativas diferentes, face às posições que ocupavam na classificação antes do jogo. O Benfica, com apenas seis pontos, estava obrigado a pontuar, para se manter, pelo menos, na zona de acesso ao play-off, enquanto o Monaco, ainda sem derrotas e já com dez pontos, procurava consolidar a sua candidatura à qualificação direta aos oitavos de final.

Um jogo que começou com um ritmo baixo, com duas equipas, com esquemas táticos em espelho, a procurarem fragilidades do lado de lá da barricada, com a equipa da casa a assumir, num primeiro instante, as despesas do jogo, com mais posse de bola, face a um Benfica mais na expetativa, mas com um bloco bem sólido, preparado para tirar proveito de qualquer hesitação do adversário.

O Monaco foi o primeiro a acelerar o jogo e, em três tempos, tirou dividendos disso mesmo. Na sequência de um grande passe de Zakaria, o lateral Vanderson rompe pela direita, deriva para a área e remata na passada para defesa incompleta de Trubin. Golovin recupera a bola junto ao segundo poste e serve Bem Seghir que atirou a contar. Bastou carregar uma vez no acelerador, aos 13 minutos, para o marcador funcionar.

O Benfica procurou uma reação rápida ao golo da equipa da casa, subindo linhas, mas sentindo tremendas dificuldades para acelerar o jogo, com o Monaco a congestionar as habituais faixas de aceleração dos encarnados, embora Di María, sobre a direita, conseguisse destacar-se muitas vezes no um-para-um com Caio Henriques. Logo a seguir ao golo, Pavlidis teve uma boa oportunidade clara para marcar, mas estava fora de jogo.

O Monaco parecia estar a controlar bem o jogo quando Ben Seghir, na tentativa de um atraso pelo corredor central, acabou por destacar Di María na área, mas o argentino, apenas com Majecki pela frente, permitiu que o guarda-redes cortasse a bola de golo com a ponta da bota.

O jogo tornou-se mais tenso e o árbitro acabou por distribuir quatro amarelos, num espaço de dois minutos, todos por protestos. O intervalo chegou logo a seguir, com o Monaco em vantagem, mas com o Benfica a mostrar que podia entrar na discussão do resultado a qualquer instante.

A segunda parte foi bem mais animada, desde logo, porque começou com Embolo a rematar ao poste. Logo a seguir, novo erro crasso dos monegascos, com Caio Henriques, a atrasar de cabeça e a isolar Pavlidis que só teve de empurrar a bola para o fundo das redes.

Estava feito o empate, mas agora não havia tempo para respirar. Bola ao centro e o Monaco voltou a festejar, com Akliouche a fugir a toda a gente a bater Trubin, mas o talentoso jovem francês estava adiantado e, depois de uma intervenção do VAR, o golo acabou por ser anulado.

Um golo anulado ao Monaco e, na resposta, um golo também anulado ao Benfica, neste caso a Alexander Bah que tinha marcado a cruzamento de Di María, mas o argentino também tinha partido de posição irregular. A segunda parte já estava animada com dois golos anulados e mais animada ficou quando o Monaco ficou reduzido a dez, quando Singu viu um segundo amarelo por falta sobre Pavlidis

Um duro golpe para a equipa da casa que tinha acabado de fazer duas substituições. Adi Hüttler teve de voltar a mexer na equipa, para recompor a defesa e refrescou ainda o ataque, lançando o regressado Balogun. Bruno Lage esperou mais uns minutos, mas também mexeu, procurando tirar dividendos da vantagem numérica, abdicando de Florentino, que já tinha amarelo, para lançar Andouni, além de refrescar o ataque com Arthur Cabral a render Pavlidis.

Ao contrário do que seria expectável, o Benfica desapareceu do jogo. O Monaco, mesmo reduzido a dez, assumiu a posse de bola, a condução do jogo e, inesperadamente, acabou por recuperar a vantagem no marcador, com dois jogadores frescos que tinham acabado de entrar. Mawissa desceu pelo corredor esquerdo e cruzou atrasado para a finalização de Magassa.

O Monaco estava por cima do jogo e o Benfica parecia não ter forças para lutar por outro resultado. Di María tinha desaparecido do jogo, Ba e Carreras já não ofereciam profundidade, Amdouni e Akturkoglu também não conseguiam fazer a bola chegar a Arthur Cabral.

O destino do jogo parecia traçado quando Di María encheu os pulmões e voltou ao jogo. Apareceu primeiro sobre a esquerda a cruzar para a cabeça de Arthur Cabral que, aos 85 minutos, empatou o jogo.

Bola ao centro e, três minutos volvidos e Di María, agora sobre a direita, cruza em arco para Amdouni marcar de cabeça. Estava feita a reviravolta para gáudio dos adeptos encarnados que estavam em clara maioria nas bancadas do Estádio Louis II.

Uma reviravolta que permite ao Benfica chegar à terceira vitória, depois de dois desaires consecutivos, e reentrar na zona de play-off, agora com 9 pontos, apenas menos um do que o Monaco que ainda não tinha perdido nesta competição.