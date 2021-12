Os benfiquistas Vlachodimos e Gilberto integram o onze da semana da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que conta ainda com três jogadores do Borussia Dortmund, dois do Bayern Munique e outros dois do Paris Saint-Germain.

O guarda-redes teve algumas intervenções determinantes e não consentiu golos no triunfo sobre o Dínamo Kiev (2-0), enquanto o lateral brasileiro marcou o segundo golo que abriu definitivamente as portas dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A acompanhar Gilberto na defesa estão Schulz (B: Dortmund) e Alphonso Davies (Bayern Munique). No meio-campo destacam-se Danjuma (Villarreal), Dahoud (B. Dortmund), Reus (B. Dortmund) e Sané (Bayern Munique). O tridente da frente conta com dois avançados do Paris Sait-Germain, Messi e Mbappé que contam ainda com a companhia de Timo Werner que bisou nesta última jornada.