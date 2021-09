O Dínamo Kiev-Benfica vai colocar frente a frente duas equipas orientadas pelos dois treinadores mais velhos desta edição da Liga dos Campeões.

Nascido em Bucareste (Roménia) a 29 de julho de 1945, Mircea Lucescu tornou-se no ano passado o treinador mais velho de sempre a orientar uma equipa na Liga dos Campeões. Na altura, a 20 de outubro de 2020, superou, com 75 anos e 84 dias, o alemão Jupp Heynckes, que era até então o mais velho de sempre na principal competição de clubes da Europa com 72 anos e 357 dias. Com 76 anos e quase dois meses, Lucescu vai aumentar nesta terça-feira um registo que já lhe pertence.

Com 67 anos e 52 dias, Jesus é o segundo mais velho entre os 32 em prova e iniciou a carreira de treinador em 1989/90 no Amora e soma 18 títulos.

Lucescu, que tem 36 títulos no historial, iniciou-se em 1979/80, então como treinador-jogador: há 42 anos nos romenos do Corvinul Hunedoara, uma equipa romena que já não existe.

O mais novo é Matthias Jaissle, treinador dos austríacos do Salzburgo: tem 33 anos e nasceu a 5 de abril de 1988.