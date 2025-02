O onze de Bruno Lage para o primeiro duelo com o Mónaco, relativo ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, fica marcado pela ausência de Angel Di María, que começa no banco, e pela confirmação de Tomás Araújo como lateral direito, no lugar de Alexander Bah.

Sem o argentino, que foi determinante no primeiro jogo com os monegascos, na primeira fase da Champions (3-2), o Benfica vai jogar com Akturkoglu, Kokçü e Schjelderup no apoio direto a Pavlidis.

No banco de suplentes, além de Di María, Bruno Lage conta com dois reforços de inverno: Belotti e Dahl.

No lado do Mónaco, destaque para a recuperação de Salisu no eixo da defesa.

As equipas oficiais:

MÓNACO: Majecki; Vandersson, Salisu, Kehrer e Diatta; Akliouche, Zakaria, Al Musrati e Golovin; Embolo e Biereth.

Suplentes: Köhn, Lienard, Bem Seghir, Caio Henrique, Camara, Minamino, Ouatarra, Ilenikhena, Coulibaly, Diop. ;ichall e Magassa.

BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Aktürkoglu, Kökcü, Schjelderup e Pavlidis.

Suplentes: Samuel Soares, André Gomes, Amdouni, Arthur Cabral, Di María, Leandro Barreiro, Belotti, Prestianni, Dahl, Nuno Félix, Leandro Santos e Bajrami.