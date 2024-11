Bruno Lage aposta num Benfica na máxima força para o embate desta quarta-feira frente ao Monaco, no Estádio Louis II, em jogo relativo à quinta jornada da Liga dos Campeões.

Em relação à goleada ao Estrela, para a Taça de Portugal, regressam à equipa Trubin, Tomás Araújo, Kökçü, Aktürkoglu e Pavlidis em detrimento de Samuel Soares, António Silva, Rolleiser, Beste e Arthur Cabral.

Do lado do Monaco, também o onze mais forte de Adi Hütter. A grande surpresa dos monegascos está no banco, com Balogun, melhor marcador da equipa, ausente desde o início de outubro, devido a lesão, a surgir agora no banco de suplentes.

Equipas oficiais:

MONACO: Majecki; Vanderson, Kehrer, Singo e Caio Henrique; Lamine Camara e Zakaria; Akliouche, Golovin e Ben Seghir; Embolo.

Suplentes: Köhn, Lienard, Teze, Matazo, Balogun, Mawissa, Minamino, Ouattara, Ilenikhena, Salisu, Tincres e Magassa.

BENFICA: Trubin; Alexander Bah, Otamendi, Tomás Araújo e Álvaro Carreras; Aursnes e Florentino; Di María, Kökçü e Aktürkoglu; Pavlidis.

Suplentes: Samuel Soares, André Gomes, António Silva, Kabouré, Nuno Félix, Leandro Barreiro, Amdouni, Arthur Cabral, Schjelderup, Rollheiser, Bajrami e Tiago Parente.