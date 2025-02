O jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Monaco vai ter forçosamente protagonistas diferentes, uma vez que a equipa do principado perde três jogadores por castigo, enquanto o Benfica perde apenas um, mas tem ainda Di María em dúvida, depois de ter saído lesionado ao fim de apenas dezoito minutos em campo.

O Monaco tinha quatro jogadores em risco - Vanderson, Kehrer, Zakaria e Mohamed Camara – dois deles acabaram mesmo por ver amarelo, primeiro Zakaria e, já perto do final do jogo, também Vanderson. Além destes dois jogadores, Adi Hutter também não vai poder contar com o reforço Al Musrati que foi expulso, no início da segunda parte, com um segundo cartão amarelo.

O Benfica também tinha quatro jogadores em risco - Otamendi, Florentino, Kokçu e Aursnes – mas, entre estes, apenas Florentino viu o cartão que o afasta do segundo jogo.

Fica ainda em dúvida Di María que parece que se ressentiu da lesão que o afastou dos últimos jogos, dezoito minutos depois de ter saltado do banco.

Tomás Araújo também pediu para sair, segundo revelou Bruno Lage, mas o lateral, também em declarações no final do jogo, disse que espera estar de volta no próximo jogo [Benfica visita o Santa Clara].