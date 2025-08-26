José Mourinho, treinado do Fenerbahçe, em conferência de imprensa, na antevisão do segundo duelo do play-off de acesso à fase liga da Champions:

Sobre o ambiente aguardado no Estádio da Luz na quarta-feira

«Acho que não, como disse na primeira mão, já esperava que o ambiente em nossa casa influenciasse positivamente a nossa equipa, mas que não iria influenciar negativamente a equipa do Benfica e tinha razão. Amanhã acho que vai influenciar positivamente a equipa da casa, que vai sentir o apoio, a força e a paixão dos seus adeptos, mas acho não vai influir negativamente na nossa equipa».

Bruno Lage disse que José Mourinho era o «melhor treinador de Setúbal e arredores»

«Melhor treinador de Setúbal? Acho que sou o único que tenho o nome de uma rua lá em Setúbal, acho que significa alguma coisa. O Bruno sabe a história que eu tenho, sabe a história que eu construí, respeita essa história, para além do facto de eu e o pai sermos amigos há muito anos e obviamente por eu ter um carinho especial pelo Bruno. Acho efetivamente que ele respeita a minha história e a minha carreira como treinador, depois, essas simpatias, "o melhor de Setúbal e arredores", não são mais do que simpatias e a mim não me dizem nada de especial. O Bruno é um bom treinador, já com uma experiência importante, não só como treinador do Benfica, mas também com experiência na Premier [League]. Acho que é um treinador feito, acho que é um treinador que valorizou a sua carreira e sabe que lhe desejo o melhor. Obviamente que não para amanhã, mas desejo-lhe o melhor».