José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 3-0 frente ao Newcastle. O técnico encarnado lamentou a derrota e confidenciou que Akürkoglu faz falta ao plantel das águias.

Injusto colocar Ivan Lima a perder por 3-0 a 15 minutos do fim

«Acho também que seria muito injusto, nos últimos 10 ou 15 minutos, já a perder por 3-0, meter um jogador. Podia ter lançado o Barreiros, sim, mas seria injusto. Podia ter dado 10 ou 15 minutos ao Ivan Lima… mas para um miúdo entrar a perder por 3-0, pareceu-me injusto. Achei que, para os jogadores que estavam no banco, seria injusto fazer mais alguma alteração».

Akturkoglu faz falta

«Falar do plantel, na sua especificidade, é uma posição difícil para mim. Prefiro manter-me coerente com o que disse quando joguei contra o Benfica. Honestamente, disse-o também para tentar desresponsabilizar um pouco a minha equipa de então e colocar sobre o Benfica a responsabilidade — como equipa de Champions e com maior poderio. A responsabilidade era deles, não nossa. Foi também um pouco com essa intenção. Há um jogador de quem eu gostava muito e que já não está cá. Mas acho que tinha de acontecer — da forma como o meu anterior clube se envolveu na situação do Kerem [Akturkoglu], tinha de acontecer. O Benfica nunca teria condições para impedir um jogador que ganhava x e que ia passar a ganhar cinco vezes mais. Era uma situação completamente impossível de controlar para o Benfica. É um jogador que nos faz falta, obviamente. No equilíbrio do plantel, o Manu e o Bah fazem-nos muita falta. Felizmente, o Manu está perto de regressar; o Bah, nem tanto, mas são dois jogadores muito importantes no equilíbrio da equipa. O Bah, por exemplo, podia perfeitamente ter jogado a lateral-esquerdo, ou, quando o Dedić se lesionou, podia ter entrado. O Manu, no meio-campo, com a sua fisicalidade e posicionamento, teria ajudado imenso num jogo deste tipo. Portanto, sim, fazem falta jogadores que pertencem ao nosso plantel».

Diferenças para Bruno Lage

«Ontem [segunda-feira] disse algo que alguns de vocês interpretaram mal — levaram para um lado que não era o que eu pretendia. Quando ontem disse o que disse, não foi uma crítica ao meu antecessor. Frisei bem: não há dois treinadores iguais. Da minha parte, não há, não houve e não haverá qualquer tipo de crítica a um excelente treinador que o Benfica teve — que, ainda por cima, é meu amigo. Não tem nada a ver com isso. Mas somos treinadores diferentes. E eu acredito que, para este tipo de jogos da Liga dos Campeões, contra equipas muito poderosas, onde precisamos de estar muito bem organizados e posicionados em campo, são precisos jogadores que façam a diferença no último terço. Jogadores capazes de sair de um bloco mais baixo para situações de contra-ataque».

St. James' Park em silêncio

«Acho lindo. Mas, para ser sincero, na primeira parte, foi um St. James' Park calado. Eles sentiram que o jogo não estava fácil. Perceberam que o Benfica estava próximo, muito próximo do Newcastle. E o entusiasmo deles veio, sobretudo, das bolas paradas. Quando se tem uma equipa de gigantes, cada bola parada é um momento dramático para o adversário. Foram esses os únicos momentos de entusiasmo. Estivemos muito confortáveis na primeira parte. Na segunda, o segundo golo mata o jogo. A partir daí, tornou-se fácil para o Newcastle jogar e fácil para os adeptos desfrutarem. Mas, para ser sincero, o ambiente foi agradável — não foi difícil. Foi bonito, no sentido de fair play. Sem problemas, boa arbitragem, sem questões disciplinares. Acho que foi um St. James’ Park calado».

Otamendi não rejeitou falar, e Trubin melhor em campo

«O Nico não recusou falar no final do jogo. Perguntaram-lhe se queria ir diretamente à flash interview ou se preferia ir depois à zona mista. Ele disse que preferia ir mais tarde, mais tranquilo, depois de descansar um pouco. Preferia ir à zona mista. Não sei se já foi ou se irá, mas foi isso que ele me disse. Portanto, não há qualquer problema. Acho que o homem do jogo foi bem atribuído ao Anthony Gordon. E, da parte do Benfica, tendo em conta os últimos 20 minutos, em que a equipa esteve verdadeiramente em dificuldades, acho que o Trubin foi, sem dúvida, o melhor jogador».