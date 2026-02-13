José Mourinho garante que «agarrar» na equipa do Benfica a meio da época foi a maior dificuldade que sentiu desde que assumiu o comando técnico das águias, a meio do passado mês de setembro.

Em declarações ao Magazine UEFA, aborda a pouca experiência que tem neste tipo de situações e deixa claro que vai tentar não sentir «nada» no regresso ao Santiago Bernabéu, na segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.

«Entrar a meio da época é algo que não tenho grande experiência e que me cria sempre muitas dificuldades. Penso sempre em chegar e impor-me, não no sentido de liderança, mas no sentido de jogar e tenho dificuldades em perceber até que ponto posso entrar e romper com o passado. Cria-me algum tipo de dificuldades, cria-me frustrações, é uma coisa que a minha experiência ainda não me ensinou muito, agarrar numa equipa a meio da época. Essa foi a dificuldade maior no Benfica», afirma.

«Não quero sentir nada, não sei se vou conseguir, mas vou tentar não conseguir nada. Cada vez que regresso a sítios onde fui feliz, tento sempre não sentir nada. A realidade é que antes do jogo sinto muito, não é nunca uma situação normal, voltar a casa e a um sítio onde fui feliz, mas durante o jogo abstraio-me completamente e é isso que espero fazer no jogo em Madrid», acrescenta.