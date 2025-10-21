José Mourinho, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Benfica frente ao Newcastle, por 3-0:

Análise do jogo

«Faltou, na primeira parte, marcar, porque acho que na primeira parte o jogo foi equilibrado, mas houve mais oportunidades para nós do que para eles. Tivemos quatro oportunidades de golo, que é muito difícil de criar tanto e não fazer. Tanto ao intervalo, eu diria que o resultado era não somente injusto, era extremamente injusto. Para mim, deveríamos estar a ganhar ou, como mínimo, estar a empatar. Na segunda parte, o início é parecido e depois o segundo golo muda completamente a direção do jogo. O segundo golo é um golo que não se pode sofrer. É uma bola parada ofensiva nossa, com um posicionamento correto na transição, mas que se perderam depois as posições e perdeu-se depois na velocidade. E depois do segundo golo, acho que a equipa caiu psicologicamente, e depois veio ao de cima uma diferença muito grande, que nós já sabíamos e que eu inclusive penso que foi consigo que eu disse que eles tinham quatro alas muito rápidos, dois no campo e dois no banco. Eu sabia perfeitamente que quando o jogo entrasse numa fase dos últimos 30 minutos, sabia perfeitamente que eles tinham motores completamente diferentes dos nossos. Se nesse período do jogo nós tivéssemos a vantagem, ou pelo menos tivéssemos a igualdade no marcador, poderíamos compactar e esconder um bocadinho essas debilidades, essa diferença de ritmo e de velocidade. A perder 2-0, a equipa depois quis, depois a equipa quebrou fisicamente, quebrou mentalmente, e depois aí sofremos. Depois sofremos aquilo que não sofremos na primeira parte, acabámos por sofrer depois nos últimos 15 minutos».

Tomás Araújo adaptado a lateral esquerdo

«Acho que correu bem. Acho que o Tomás teve um jogo bastante equilibrado. Acabámos por não sofrer nenhum golo de bola parada, mas mesmo não sofrendo acho que foi evidente que cada bola parada era meio golo, que cada bola parada era um domínio tremendo de uma equipa com uma fisicalidade incrível, e se imaginarmos o Dal a jogar em vez de jogar o Tomás, essa diferença acentuar saía ainda mais. O Tomás esteve bem, com bola já sabíamos que não ia progredir no campo, mas a sua qualidade de passo foi sempre boa e foi sempre equilibrada, e sofremos três golos em transição. O primeiro golo é um ataque, não diria transição, mas é pelo menos um ataque rápido, onde depois o Dedic perde o melhor jogador em campo, que fez um jogo tremendo, perde o Anthony Gordon num movimento em diagonal, depois o segundo golo é uma transição de bola parada, o terceiro golo é outra transição, e depois naquele período sofremos. É uma equipa com uma fisicalidade e uma qualidade e um ritmo fantástico».

Mais extremos como o Lukebakio

«É o que é, é o que nós temos, nós na primeira parte jogámos bem, todos nós sabemos o nosso perfil de equipa, acho que é um perfil de equipa que em competições nacionais, dominando praticamente todos os jogos, somos uma equipa com capacidade para estar lá e para lutar por cada ponto, para lutar por cada vitória e para lutar pelo título. Quando vamos para competições internacionais, onde os jogos são de um cariz completamente diferente, sofremos um bocadinho, principalmente quando entramos em jogos em que estamos em situação de desvantagem e depois o jogo abre, porque enquanto o jogo está mais fechado, está mais compacto, a equipa esteve bem, a equipa na primeira parte fez um bom jogo. Tens duas oportunidades do Lukebakio, tem outra salvo erro do Pavlidis, tem mais um par de remates do Sudakov, que acho que foram bloqueados ou por um defesa ou por algum jogador nosso na trajetória e na bola. Num jogo deste nível contra a minha equipa, contra a Newcastle, na primeira parte criámos o suficiente para marcar e para depois na segunda parte podermos gerir o jogo de outra maneira. Não fizemos e sofremos, e depois na segunda parte, quando sofremos o segundo golo, depois há uma diferença importante entre as duas equipas».

Impacto anímico do resultado

«Eu ontem disse que não falava à equipa no fim do jogo, e normalmente não faço, hoje filo e muito resumidamente disse-vos que temos 15 pontos para lutar na Champions e que não precisamos de 15 pontos para nos qualificarmos. Eu não posso adivinhar, mas eu diria que entre nove e 11 será o suficiente, penso eu, se calhar não nove, mas dez, 11 pontos será o suficiente para nos qualificarmos. Não precisamos de 15, não precisamos de ganhar os cinco jogos, portanto não é de uma demagogia barata, ou não é tentar motivar gente a dizer que podemos perfeitamente qualificar-nos, apesar de termos obviamente cinco jogos difíceis pela frente, mas para mim este era o mais difícil, pelas características do adversário, para mim este era o mais difícil. A influência a nível emocional, eu já lhes disse que temos dois jogos agora para jogar em casa, um para o campeonato e um para a taça, e temos de limpar a cara, porque no fundo não interessa que fizéssemos uma boa primeira parte, não interessa que o meu cálculo tenha um poderio, um ritmo, uma velocidade maior do que a nossa, nada disso interessa, aquilo que interessa fundamentalmente é que perdemos 3-0 e perder 3-0 temos de limpar a cara e limpar a cara nos próximos dois jogos em casa antes de irmos a Guimarães ganharmos para o campeonato e ganharmos para a Taça da Liga».