Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Allianz Stadium, após a vitória por 2-1 contra a Juve, em jogo da segunda jornada do grupo H:



«Não houve nenhum segredo. Tivemos de trabalhar muito, de acreditar em nós e de jogar um futebol corajoso. Essas foram as chaves esta noite. A Juventus teve uma intensidade muito alta nos primeiros 15 minutos. Eles estiveram muito bem, marcaram um golo e tiveram mais duas ou três situações. Não estávamos no nosso melhor nesse período.



Depois criámos oportunidades e marcámos o golo, que foi muito importante. Na segunda parte mostrámos que estávamos aqui para ganhar o jogo. Jogámos um futebol de ataque, tivemos momentos muito bons e marcámos o segundo golo. Tivemos momentos para fechar o jogo. No final a Juventus voltou a ter grandes oportunidades, mas acho que merecemos ganhar. Foi uma grande exibição dos jogadores.



[O que disse aos jogadores ao intervalo]:



«Não estivemos no nosso melhor na primeira parte. Não jogámos como uma equipa que queria ganhar. Disse que tínhamos de aumentar o esforço, de jogar de forma mais agressiva, de pressionar melhor e de acreditar na nossa forma de jogar. Mostrámos isso na segunda parte e mostrámos também que podíamos ganhar a bola alto, jogar em contra-ataque quando era preciso e criar oportunidades.Na segunda parte mostrámos uma atitude e uma agessividade diferentes. Isso foi o mais importante. Não era uma questão tática ou técnica, mas de atitude e de acreditarmos no nosso jogo.»



[Um comentário ao apoio dos adeptos hoje]:



«Os adeptos ajudaram-nos muito. São incríveis fora e também em casa. Sabemos que colocam muito empenho nestes jogos fora. Vieram aqui e apoiaram a equipa. Tentámos dar o nosso melhor para que fiquem contentes não só com o nosso estilo de jogo, mas também ao ganhar jogos. Tentámos sempre o nosso melhor para que fiquem contentes.



A Juventus entrou de forma muito agressiva e colocou-nos sob pressão. Tivemos alguns problemas e não encontrámos soluções para manter a Juventus afastada da nossa baliza. Não estivemos no nosso melhor, mas também houve mérito deles. Aos 20 minutos o jogo ficou aberto com oportunidades para as duas equipas. Na segunda parte fomos melhores, criámos oportunidades e decidimos o jogo. O futebol é assim. A Juventus podia ter decidido o jogo nos primeiros 15 minutos, mas depois fomos melhores e ganhámos.»