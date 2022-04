Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após o empate (3-3) em Anfield, numa partida da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:



«Acreditávamos que seria possível disputar o jogo e almejar a passagem. O resultado que tivemos na primeira mão tornou tudo mais difícil. A equipa acreditou que poderia dar uma resposta positiva. Acabámos por sofrer um golo cedo, algo que queríamos evitar. O objetivo era marcar primeiro para intranquilizar o Liverpool. Apesar de termos sofrido, demos uma boa resposta.



Depois em desvantagem por dois golos, viu-se a ambição da equipa frente a um adversário difícil. Não passámos, mas deixámos uma boa imagem numa grande noite europeia.



A partir do momento em que sofremos um golo aqui... A cada golo a tarefa era ainda mais difícil. Acima de tudo, acreditámos que era podíamos dividir o jogo e tínhamos ambição de ganhar. Julgo que não é todos os dias que uma equipa faz três golos em Anfield. Fica uma imagem positiva de uma equipa que se deve orgulhar o trajeto europeu que fez. Começou com o Spartak e seguiu com a passagem da fase de grupos contra adversários complicados. Isso é mérito dos jogadores e da equipa técnica anterior.



Houve mérito da equipa ao ter superado o Ajax e por ter dividido a eliminatória com o Liverpool. O objetivo era passar. Alguns podem considerar esta ambição desmedida, tínhamos pela frente uma das melhores equipas do mundo, mas demos uma excelente resposta aqui.

[Objetivo até final da época]:



«Temos cinco jogos e vamos lutar pelas cinco vitórias. Nem poderia ser de outra maneira. Se vamos conseguir, é outra questão. Não jogamos sozinhos.»