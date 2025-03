Raphinha e Lamine Yamal estão em destaque em boa parte da imprensa estrangeira depois da vitória do Barcelona sobre o Benfica (3-1), em Montjuic, em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os jornais da Catalunha, o «Sport» e o «Mundo Deportivo», são os que dão mais destaque ao triunfo que catapultou a equipa de Hansi Flick para os quartos de final da prova milionária. O primeiro conta com uma fotografia de Raphinha e Lamine Yamal com a manchete «a seus pés», enquanto o segundo fala em «magia».

Já os jornais de Madrid, relegam este jogo para segundo plano e preferem lançar o dérbi de Madrid que está marcado para esta quarta-feira. Ainda assim, em rodapé, o jornal Marca desta uma «primeira parte excecional» do Barça e a dedicatória especial ao médico Miñarro. Já o jornal As aponta para o «melhor tridente do mundo», em alusão a Raphinha, Yamal e Lewandowski.

