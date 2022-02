Aquando do golo que ditou o empate na Luz no jogo entre Benfica e Ajax, Roman Yaremchuk exibiu uma camisola com um símbolo que pretendia, segundo o próprio, manifestar apoio à Ucrânia a propósito da tensão política e militar com a Rússia. Mas afinal, o que significa esse símbolo?



A Tryzub (Tridente) que o avançado dos encarnados exibiu é o brasão de armas do seu país, compostos pelas cores da bandeira ucraniana: azul com amarelo.



As primeiras referências ao Tridente remontam ao século I D.C. Interpretado como um falcão, o brasão de armas tornou-se formalmente um símbolo ucraniano a partir da independência do país, e é visto como uma representação de poder, autoridade e força.



Recorde-se que a tensão nas fronteiras aumentou de forma substancial na segunda-feira, com o reconhecimento pela Rússia da independência dos territórios ucranianos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass. Além de ter assinado os decretos relativos ao reconhecimento de Lugansk e de Donetsk, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que as forças armadas russas poderão deslocar-se para aqueles territórios ucranianos em missão de «manutenção da paz».

A decisão foi condenada pela generalidade dos países ocidentais, cerca de oito anos depois de a Rússia ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]