O Real Madrid conquistou a 15ª Liga dos Campeões, ficando a partir de hoje com o triplo dos troféus que o Barcelona tem nesta mesma competição.

Os merengues têm também mais do dobro das Liga dos Campeões do segundo clube que mais vezes venceu a prova, e que continua a ser o Milan, com sete.

Refira-se, de resto, que já dez países tiveram clubes a vencer a Liga dos Campeões / Taça dos Campeões Europeus: Espanha, Portugal, Itália, Escócia, Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Roménia, Sérvia (Jugoslávia) e França.

Palmarés da Champions:

​Real Madrid, 15

Milan, 7

​Liverpool e Bayern, 6

Barcelona, 5

​Ajax, 4

​Manchester United e Inter Milão, 3

​Chelsea, Nottingham Forest, Benfica, Juventus e FC Porto, 2

Manchester City, Borussia Dortmund, Feyenoord, Marsella, Aston Villa, Hamburgo, Estrela Vermelha, Steaua Bucareste, PSV e Celtic​, 1