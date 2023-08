PSV, Copenhaga e Antuérpia garantiram esta quarta-feira o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e fecharam definitivamente os potes para o sorteio.

Já se sabia, de resto, que o Benfica fica no Pote 1, o FC Porto no Pote 2 e o Sp. Braga no Pote 3. O que significa que as três equipas portuguesas podem encontrar qualquer adversário menos as equipas do mesmo pote e, claro, as outras equipas portuguesas.

Recorde-se que o sorteio da Liga dos Campeões é na próxima quinta-feira, pelas 17 horas.

Veja como estão os potes neste momento: