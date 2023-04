Bayern Munique, Benfica, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, AC Milan e Nápoles são as equipas presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões. Todas vivem momentos distintos na temporada.



Há motivos para sorrir em Madrid, Manchester e Lisboa ao mesmo tempo que se vivem vivem tempos sombrios em Milão e Londres. Quem está em melhor forma antes dos quartos de final da Champions?



O Bayern de Munique recuperou a liderança de Bundesliga e parece dar sinais de retoma depois da recente troca de treinador - Tuchel sucedeu a Nagelsmann. Até ver, os germânicos somam cinco vitórias nos últimos seis jogos em todas as provas.



Por seu turno, o Chelsea despediu o segundo treinador da época e ainda não oficializou o substituto de Graham Potter. No 11.º lugar, os blues estão a realizar uma temporada paupérrima e o registo na Premier League é sintomático. As dez vitórias dos londrinos no campeonato foram todas contra equipas que estão na metade inferior da tabela classificativa.



A viver um ciclo semelhante ao Chelsea está o Inter de Milão. O vice-campeão italiano perdeu quatro dos seis jogos seguintes depois de ter eliminado o FC Porto nos oitavos de final da Champions e a eliminatória com o Benfica pode ser a salvação de Inzaghi.



A outra formação de Milão, o AC Milan, deu um pontapé na crise no último domingo e interrompeu uma série de quatro jogos sem ganhar (dois empates e dois desaires). No jogo que serviu como uma espécie de aperitivo para o embate dos «quartos» da Liga dos Campeões, o campeão transalpino goleou o Nápoles por 4-0, em pleno Diego Maradona - a derrota mais pesada dos napolitanos em casa desde 2007!



A derrota estrondosa não apaga, porém, a sensacional campanha do Nápoles em 2022/23, líder da Serie A (e muito provável novo campeão de Itália).



A pouco mais de uma semana de defrontar o Chelsea, o Real Madrid é uma das equipas em melhor forma entre as que ainda estão na Champions. O campeão europeu e espanhol goleou o Valladolid por 6-0 e alcançou a sua vitória mais gorda desde maio de 2022.



Já o Manchester City segue imparável em Inglaterra. Os «citizens» despacharam o Liverpool (4-1) e alcançaram a 9.ª vitória nos últimos 11 jogos em todas as competições. Tal como o campeão de Inglaterra, o Benfica também está a viver um excelente momento com dez vitórias seguidas na Liga.



Os encarnados têm, de resto, apenas uma derrota em toda a temporada e foi contra o Sporting de Braga, na Pedreira, em finais de 2022 - um registo que impressiona.