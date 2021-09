Rafa, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 3-0 frente ao Barcelona, em jogo da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões:



«Não acho que fosse este o grande teste. Era só mais um jogo. Queríamos ganhar, como queremos fazer em todos, e era só demonstrar o que temos sido e vamos continuar a ser.



O Barcelona é uma grande equipa e tem excelentes jogadores. Mas temos focar na nossa equipa. Nós temos excelente equipa, estamos muito bem e temos de continuar assim.



Sinceramente não sinto muito isso [os adeptos a empurrarem-me para a frente], estou mais concentrado no jogo. Sinto que tenho de fazer o meu, ajudar a equipa e fazer o meu trabalho. Marcar ao Barcelona? O sentimento é muito bom, mas é um sentimento igual a outros golos que já fiz. Sinto que estou a ajudar a equipa e que estamos a ganhar.»