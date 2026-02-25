Rafa, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 3-1, na segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions:

Análise à derrota com o Real Madrid

«Começámos a ganhar, mas acabámos por sofrer um golo de seguida. Estávamos preparados e soubemos reagir, fizemos um grande jogo, lutámos cara a cara com este adversário que é muito difícil.»

Contra-ataques do Real Madrid e dificuldades nesse aspeto...

«Temos de saber reagir, reagimos bem, não conseguimos marcar infelizmente, mas a nossa equipa deixa uma grande imagem e isso é que é importante. Sabíamos que eram muito fortes no contra-ataque foi isso que exploraram, são lances do jogo, só podemos controlar o nosso trabalho e é isso que vamos continuar a fazer. O balanço desta Champions é positivo.»