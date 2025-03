A protagonizar a melhor temporada da carreira – 25 golos e 17 assistências em 40 jogos – Raphinha já foi colocado na corrida à Bola de Ouro e foi o homem decisivo nas duas vitórias do Barcelona na Luz, esta época.

O antigo avançado do Vitória de Guimarães e do Sporting apontou o 5-4, em tempo de descontos, na fase de liga da Champions e, na primeira mão dos oitavos de final, foi o autor do único golo.

Antes do terceiro «round», os encarnados têm de manter Raphinha debaixo de olho. Tomás Araújo, já recuperado, vai ficar incumbido da missão de travar o internacional brasileiro, algo que teve dificuldades em fazer nos dois outros jogos.

O defesa português não quis particularizar o rival desta terça-feira e, na antevisão à partida, garantiu que também há jogadores que lhe dão «cabo da cabeça» no treino. A jogar fora da sua posição natural, embora assuma que gosta de jogar a lateral, Tomás Araújo já sabe com o que poderá esperar, tendo em conta a amostra dos outros jogos.

No primeiro encontro, segundo os dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, Raphinha, que bisou nessa partida, somou sete remates, teve três dribles bem-sucedidos (em sete) e ainda deu três passes-chave. Tudo isto contribuiu para a pontuação global de 8.7, que contrasta com os 5.7 do defesa encarnado, muito por força do penálti cometido sobre Baldé.

Apesar de, no primeiro jogo na Luz, ter somado seis desarmes e outros tantos alívios, Tomás Araújo sofreu quatro dribles e perdeu mais de metade dos duelos que travou (nove em 17).

Já na primeira mão dos oitavos de final da Champions, Raphinha esteve menos em jogo, também porque o Barça teve de adotar uma postura mais contida, depois da expulsão de Pau Cubarsí.

O brasileiro, que terminou com nota de 7.9, só rematou em três ocasiões, mas ainda deu dois passes-chave.

Por outro lado, Tomás Araújo melhorou a sua pontuação (6.9), apesar de só ter acertado 77 por cento dos passes. O lateral encarnado ganhou metade dos duelos disputados (três em seis), contudo, teve menos trabalho no capítulo defensivo – um remate bloqueado, três desarmes e nenhuma interceção.

O histórico recente diz que Raphinha é a maior dor de cabeça, contudo, o Benfica terá também de focar-se noutras peças dos «blaugrana», como Bruno Lage reconheceu em conferência de imprensa.

Raphinha deverá pisar maioritariamente o corredor esquerdo, enquanto, no outro lado, estará outra das jóias do Barça, Lamine Yamal, que esteve pouco em jogo na Luz, em ambas as ocasiões. O jovem catalão apanhou pela frente Álvaro Carreras, mas esta terça-feira terá de travar duelos com Samuel Dahl, ele que vai ser titular em virtude do castigo do lateral espanhol.

Em busca da reviravolta na eliminatória, o Benfica tem pela frente um adversário para o qual ainda não encontrou antídoto. À terceira é de vez ou não há duas sem três? As dúvidas ficarão desfeitas a partir das 17h45, na Catalunha.