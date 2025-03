Raphinha, em declarações à Sport TV, depois de ter marcado o golo solitário que ditou a vitória do Barcelona sobre o Benfica (1-0), no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

O Barcelona volta a vencer o Benfica no Estádio da Luz. Que análise é que faz a este jogo?

«Sabíamos que ia ser uma partida bastante complicada, sabíamos a qualidade que a equipa do Benfica tem, ainda por cima a jogarem diante dos seus adeptos, que é uma força a mais para o Benfica. Mas também sabíamos da importância que era sair daqui com um resultado positivo. Se não fosse a vitória, acho que um empate também seria um resultado bastante importante para nós. Principalmente depois da expulsão, a gente soube ser um grupo dentro do campo, soube sofrer e acho que isso é o mais importante para uma equipa que quer lutar por grandes coisas. Temos de saber que vai haver jogos que são mais complicados em que vamos ter de sofrer, mas acho que a equipa portou-se muito bem e conseguimos sair com este resultado bastante importante».

Não foi uma montanha-russa de emoções, como o jogo anterior, mas voltou a ser um Barcelona competente que, mesmo reduzido a dez, conseguiu marcar…

«É preferível sair com um resultado de 1-0 do que um 5-4 que é muito sofrido. Para quem está a assistir, obviamente, é um jogo espetacular, mas para quem está dentro do campo é muito complicado. Independentemente da equipa, ninguém gosta de sofrer quatro ou cinco golos. Na minha opinião pessoal, prefiro sair com um resultado de 1-0 que é muito mais importante».

Mais uma vez, foi Raphinha a resolver este jogo na Luz. Como foi este regresso aos relvados portugueses?

«Esta vitória é graças à equipa, como fui poderia ter sido outro jogador a marcar, o mais importante foi sair com a vitória, com os contra-ataques que estávamos a sofrer com um jogador a menos. Independentemente do golo, acho que a gente soube sofrer e soube comportar-se diante de uma situação complicada»