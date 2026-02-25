Real Madrid-Benfica (equipas): Richard Ríos rende Prestianni no Bernabéu
Álvaro Arbeloa faz duas alterações em relação ao jogo da Luz
José Mourinho faz apenas uma alteração em que relação ao onze da Luz, com Richard Ríos a render o castigado Gianluca Prestianni, enquanto Álvaro Arbeloa muda duas peças, com Asencio e Gonzalo a renderem os lesionados Huijsen e Kylian Mbappé.
Acompanhe o Real Madrid-Benfica AO VIVO
Richard Ríos deverá jogar ao lado de Leandro Barreiro, no meio-campo, com Fredrik Aursnes a assumir o lugar de Prestianni, sobre o flanco direito.
Recordamos que o real Madrid parte para este jogo em vantagem, depois de ter vencido o jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, com um golo solitário de Vinícius.
As equipas oficiais:
REAL MADRID: Courtois, Arnold, Asencio, Rudiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Arda Guler, Gonzalo García e Vini Júnior.
Suplentes: Lunin, Carvajal, Alaba, Fran García, Fran González, Brahim Díaz, Mendy, Mastantuono, Cestero, Manuel Ángel, Palacios e Thiago.
BENFICA: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Ríos, Rafa, Barreiro, Schjelderup e Pavlidis.
Suplentes: Samuel Soares, Diogo Ferreira, António Silva, Barrenechea, Bah, Ivanovic, Sudakov, Lukébakio, Sidny Cabral, Manu Silva, José Neto e Anísio Cabral.