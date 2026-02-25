José Mourinho faz apenas uma alteração em que relação ao onze da Luz, com Richard Ríos a render o castigado Gianluca Prestianni, enquanto Álvaro Arbeloa muda duas peças, com Asencio e Gonzalo a renderem os lesionados Huijsen e Kylian Mbappé.

Richard Ríos deverá jogar ao lado de Leandro Barreiro, no meio-campo, com Fredrik Aursnes a assumir o lugar de Prestianni, sobre o flanco direito.

Recordamos que o real Madrid parte para este jogo em vantagem, depois de ter vencido o jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, com um golo solitário de Vinícius.

As equipas oficiais:

REAL MADRID: Courtois, Arnold, Asencio, Rudiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Arda Guler, Gonzalo García e Vini Júnior.

Suplentes: Lunin, Carvajal, Alaba, Fran García, Fran González, Brahim Díaz, Mendy, Mastantuono, Cestero, Manuel Ángel, Palacios e Thiago.

BENFICA: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Ríos, Rafa, Barreiro, Schjelderup e Pavlidis.

Suplentes: Samuel Soares, Diogo Ferreira, António Silva, Barrenechea, Bah, Ivanovic, Sudakov, Lukébakio, Sidny Cabral, Manu Silva, José Neto e Anísio Cabral.