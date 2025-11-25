Depois da vitória diante do Atlético CP para a Taça de Portugal, o Benfica muda as agulhas para a Liga dos Campeões, onde ainda não conseguiu somar qualquer ponto. Ora, na mesma situação está o adversário dos encarnados: os neerlandeses do Ajax.

Para o encontro na Johan Cruijff Arena, Mourinho deve voltar a mexer no onze e no esquema tático, depois da ideia de utilizar os três centrais frente aos alcantarenses não ter resultado como pretendido.

Trubin deverá voltar à titularidade das águias, rendendo Samuel Soares, e Manu está de regresso aos convocados, mas deverá começar no banco. Já na frente, Pavlidis voltará a ser o jogador mais avançado no ataque, com Aursnes de um lado e Schjelderup no lugar do lesionado Lukebakio.

De recordar, o Benfica entra em campo esta terça-feira frente ao Ajax, às 17h45, num encontro que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

ONZE PROVÁVEL DO AJAX: Pasveer; Rosa, Sutalo, Baas, Amieiros; Regeer, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.