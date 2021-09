Ronald Araújo inclui o Barcelona entre os candidatos à vitória na Liga dos Campeões, na véspera da equipa de Ronald Koeman visitar o Estádio da Luz para defrontar o Benfica em jogo da segunda jornada do Grupo E. O central uruguaio considera que o historial do clube obriga a equipa a lutar por todos os títulos.

«Aspiramos a tudo, somos o Barça e temos de aspirar a todos os títulos. Não podemos lá ir para ver o que acontece, temos de ganhar e procurar arrecadar o máximo de títulos que pudermos», destacou Araújo na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quarta-feira com o Benfica.

O Barcelona não começou bem a temporada, perdeu o primeiro jogo da Champions em casa diante do Bayern por 3-0, mas ganhou um novo alento no último jogo da liga espanhola, ao bater o Levante por 3-0. «Foi importante somar pontos na liga, fizemos um grande jogo, tivemos muitas oportunidades, podíamos ter ampliado ainda mais o marcador e isso dá-nos mais ânimo para os jogos importantes como o de amanhã (Benfica) e o de sábado (Atlético Madrid)», comentou.

Araújo é um caso raro de um jogador que começou a jogar como avançado e recuou, depois, para central. «É verdade que comecei como avançado no Huracán de Rivera e cheguei a Montevideu a jogar nas alas. Quando subiu à primeira divisão o treinador Sergio Cabrera meteu-me a jogar atrás porque faltava um defesa e saí-me bem. Hoje gosto muito de jogar na defesa», comentou.

A verdade é que Ronald Araujo tem-se destacado com um verdadeiro líder, não só no campo, mas também no balneário. «Sei qual é a responsabilidade de estar neste clube e de jogar com este símbolo. A época vai ser longa, temos de continuar a trabalhar para podermos responder da melhor forma quando formos chamados. Estou contente com o início de época, trabalhei duro para estar cá, mas isto está ainda a começar», destacou ainda.