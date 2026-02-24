Rui Costa, em declarações aos jornalistas na partida do Benfica para Madrid, onde vai discutir a presença nos «oitavos» da Liga dos Campeões:

Polémica no túnel do Estádio da Luz após o Benfica-Real Madrid

«Vocês têm as imagens do que houve túnel. Se vocês têm as imagens, em vez de andarem a passar que o Rui Costa andou ao soco, bastava olhar para as imagens. Porque as imagens não mentem. Rui Costa foi ao túnel precisamente porque o jogo acabou como acabou e a principal preocupação do presidente do Benfica foi não perder nenhum jogador para o jogo da segunda volta. De facto, não aconteceu rigorosamente nada, porque se tivesse acontecido alguma coisa, no meio de toda a gente no túnel, os delegados da UEFA poderiam ter escrito alguma coisa, mas não escreveram. Não se passou rigorosamente nada. Houve conversas no túnel, conversas para apaziguar todas as situações que vinham do campo para que não se perdesse nenhum jogador para a segunda volta.»