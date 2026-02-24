Rui Costa esclarece polémica no túnel: «Não aconteceu rigorosamente nada...»
Presidente do Benfica garante ter apenas pretendido não perder nenhum jogador para o jogo da segunda mão do play-off, diante do Real Madrid
00:47
Rui Costa: «Não aconteceu rigorosamente nada no túnel»
00:29
Rui Costa: «Foi uma semana difícil»
00:17
Rui Costa: «O Benfica estará ao lado do Prestianni»
01:13
«Não permitiria nunca ter jogadores racistas no plantel»
01:08
«O Benfica tem como sua bandeira maior um jogador africano»
01:00
Rui Costa: «Partimos mal na Champions...»
01:05
«Posso garantir que o Prestianni é tudo menos racista»
01:25
Rui Costa: «Champions? A crença é inabalável»