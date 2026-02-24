Rui Costa garante ter havido uma conversa com todo o grupo e inclusive José Mourinho, após toda a polémica que envolve Prestianni e que o afasta, para já, do encontro da segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions:

Conversa com todo o grupo após polémica com Prestianni...

«As críticas a Mourinho baseiam-se no quê? Numa situação de jogo. É evidente que houve uma conversa com toda a gente. A situação é incómoda para o clube e para o jogador que está a ser crucificado. Garanto que não é um jogador racista, porque se fosse não representaria o Benfica. Foi uma semana complicada para todos. Não desvalorizando uma situação humana, estamos a falar de uma situação de campo, em que vocês assistiram a tudo o que se passou. Isso não belisca minimamente o que é o Benfica enquanto clube inclusivo, enquanto clube antirracista. Não permitiria nunca ter jogadores racistas no plantel. É um ponto que quero deixar bem claro, dentro do campo há muitas ofensas de parte a parte. Com certeza que o Prestianni também foi bastante ofendido. Acreditamos no nosso jogador sobretudo porque garanto que não se trata de uma pessoa racista. Caso contrário era eu o primeiro a tomar nota disso e a não permitir que um jogador racista representasse um clube da dimensão do Benfica.»

Abordagem do Benfica no jogo da segunda mão?

«Partimos mal nesta competição, com quatro derrotas seguidas, e quando todos nos colocavam fora desta fase tivemos um final de prova brilhante. Lutámos muito para estar aqui, agora estamos numa eliminatória difícil, não vamos estar a esconder isso, é uma eliminatória muito difícil. A confiança da equipa é altíssima. Vamos querer continuar na prova. Confio bastante no trabalho que está a ser feito. Ambição e crença são inabaláveis, já provámos que somos capazes.»