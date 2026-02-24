Rui Costa falou do caso Prestianni na partida do Benfica para Madrid, para defender o jogador argentino:

Existiram insultos racistas de Prestianni para Vinicius?

«Não estou dentro do campo para saber o que foi dito ou não dito, numa situação daquelas muita coisa é dita. Acreditamos na palavra do nosso jogador, que está a ser classificado com uma pessoa racista, mas é tudo menos racista.»

Recurso do Benfica à UEFA para tentar ter Prestianni no jogo da segunda mão...

«Metemos um recurso porque entendemos que nada está provado e portanto nada justifica a ausência do jogador neste jogo. Pensámos que a UEFA olhasse para o caso (Valverde), sendo que estamos a falar de dois casos diferentes. Não podemos esquecer o que se passou no jogo em casa com a situação de Prestianni. Pareceu-nos que há uma agressão de Valverde e devia ficar de fora deste jogo.»

Rui Costa fala apenas uma semana depois da polémica

«Nós defendemos sempre o jogador, mantivemos sempre o jogador a par de tudo o que estávamos a fazer e só falo agora porque houve uma decisão, ainda que não definitiva e ainda que injusta, na nossa perspetiva. Não justificava que o presidente falasse antes do processo estar finalizado. Acabou por não sair a sentença, há apenas uma suspensão, mas não adiantava falar de um tema que estava num processo.»