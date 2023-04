Perante as três derrotas consecutivas do Benfica, muitos adeptos e analistas têm feito referência à semana de férias que Roger Schmidt deu ao plantel por altura da pausa para os compromissos das seleções.

Na antevisão do jogo no reduto do Inter, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Benfica foi questionado sobre o impacto dessas férias, e se estava arrependido de as ter concedido.

«Claro que as férias tiveram impacto! Um impacto muito positivo nos jogadores, que descansaram. O problema foram os que foram para as seleções e não jogaram, depois de viajar muito, e quase não treinaram ou jogaram. Isso é que os fez perder o ritmo e a forma. Mas agora é o tempo de regressar. Já tivemos jogos e treinos suficientes para voltar à melhor forma. Não queremos ter essa desculpa, os jogadores têm de o mostrar. Somos uma equipa muito ambiciosa e o que esperamos é o melhor dos jogadores, tática e tecnicamente», respondeu o alemão, em conferência de imprensa.