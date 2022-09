Após o triunfo contra a Juventus, Roger Schmidt comentou as exibições de Enzo Fernández e de António Silva. O técnico alemão considerou que o argentino é um jogador completo e mostrou-se feliz por tê-lo no Benfica.



«Hoje ganhámos e foi uma grande prestação da equipa. Já disse ontem que o Enzo é um jogador fantástico, é muito boa pessoa e tem uma atitude muito boa. Pode fazer tudo com e sem bola e é muito jovem. Está no sítio certo e estamos felizes por tê-lo connosco», disse, na sala de imprensa do Allianz Stadium.



Em relação ao jovem central, o germânico defendeu que este «fez um grande jogo» juntamente com Otamendi.



«Foi um grande jogo para o António. Jogar a este nível aos 18 anos, ainda para mais como central, é muito especial. Ele já mostrou na pré-época que tem um grande talento e que está pronto. Ele não joga como um jogador jovem. Está adaptado ao futebol profissional e não só mostrou a sua qualidade na pré-época, mas fê-lo também ao mais alto nível e contra grandes jogadores. O António fez um grande jogo juntamente com o Nico Otamendi. No início eles mantiveram-nos no jogo juntamente com os laterais e com os médios. Todos viram que o António é um jogador fiável quando joga a um nível muito bom», referiu.



Tanto Enzo como António Silva foram titulares na vitória histórica do Benfica frente à Juventus, em Turim.