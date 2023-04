Roger Schmidt confirmou que Grimaldo está apto para o jogo contra o Inter de Milão, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O técnico do Benfica dissipou as dúvidas acerca do lateral espanhol que não foi visto no relvado nos primeiros 15 minutos do treino que foram abertos à comunicação social.



«O Grimaldo está apto», revelou o alemão, em conferência de imprensa.



Os encarnados têm uma ausência de peso para a receção aos italianos: Otamendi está castigado e vai obrigar o técnico a mexer no eixo defensivo.



«Não vou anunciar a equipa inicial. Se me disser o onze do Inter, talvez revele o do Benfica. O Nico não vai jogar, é certo. Acho que o Lucas e o Morato são dois centrais muito bons, é uma pena não terem tantos minutos. Gosto muito da atitude deles, mas quando tens dois centrais que estão a jogar tão bem, é difícil para eles jogarem. Amanhã haverá uma oportunidade, um deles será titular e o outro poderá entrar. Certamente que vão fazer um bom jogo», limitou-se a dizer, sem confirmar quem ocupará o lugar do argentino.

O encontro será também especial para João Mário, que se transferiu do Inter Milão para o Benfica há duas épocas, razão pela qual a imprensa italiana questionou Schmidt sobre a importância do médio para o encontro.

«Espero que ele dê tanto como nos tem dado. É um jogador-chave para nós. É um líder, o segundo capitão. Tem feito uma época incrível. Não só porque tem marcado golos e feito assistências, mas porque é um jogador completo. Precisamos da liderança dele no jogo, ainda para mais porque o Otamendi não joga», concluiu.



